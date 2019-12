Sant’Antioco, folla di curiosi per il cargo incagliato: “Una donna è scivolata e si è fratturata una caviglia”

Il cargo ancora incagliato nel mare davanti a Sant’Antioco attira, anche, centinaia di curiosi. Mentre le squadre di pronto intervento sono indaffarate nel cercare di disincagliare l’imbarcazione, persone di tutte le età da giorni affollano tutta l’area per scattare fotografie o più semplicemente per curiosare. E, tra un click e l’altro, ci è scappato pure il ferito. A raccontare l’episodio è Albino Canè, vicepresidente della onlus Assosulcis: “Una donna sarda, di circa 40 anni, è scivolata mentre stava risalendo il sentiero, frattura dosi una caviglia. A causa delle tante auto parcheggiate pure in doppia fila, siamo stati costretti a scendere col nostro fuoristrada per portarla sino all’ambulanza. La donna è finita all’ospedale”, racconta Canè. L’episodio odierno, purtroppo, è solo il più grave dei tanti soccorsi effettuati nei confronti dei curiosi che desiderano vedere la barca incagliata.

“Dobbiamo aiutare anche tutti quegli incoscienti che si avventurano nella zona di notte, facendogli strada azionando le luci dei nostri fuoristrada. Ora basta”, tuona Canè, “questo non è un luogo di pellegrinaggi o di picnic. Ci sono le transenne, eppure tutti gli automobilisti le superano, creando ingorghi pazzeschi e, in caso di emergenza, pericolosi”. Intanto, dalla Guardia Costiera fanno sapere che “a causa delle condizioni meteomarine, peggiorate, non è stato possibile effettuare un sopralluogo a bordo della Cdry Blue”. C’è stata una riunione tra la Capitaneria e la ditta incaricata della rimozione del cargo: da domani, sopra l’imbarcazione, volteggerà anche un elicottero per facilitare le operazioni di recupero del mezzo.