Cagliari, bottigliata in testa a un ragazzo: i responsabili hanno le ore contate

Il video choc, finito su migliaia di bacheche Facebook alla Vigilia di Natale, ha creato una vera e propria ondata di indignazione. Nel filmato si vede un ragazzo di Cagliari, in passato già vittima di episodi di bullismo, all’interno di un locale. Una discussione animata, qualche para di troppo e, poi, un uomo che gli spacca una bottiglia di birra in testa. Un minuto e 43 secondi di pura follia, con il malcapitato che rimedia una ferita proprio alla testa. Luca Pisano, direttore dell’osservatorio Cybercrime, è entrato in possesso del video e ha subito denunciato tutto alla polizia postale. È proprio grazie a questo gesto che, a circa tre giorni di distanza, gli agenti della squadra mobile, agli ordini del dirigente Roberto Pititto, sono a un passo dall’individuazione del responsabile del gesto. Gli investigatori hanno analizzato il filmato, girato in un bar.

“Le indagini sono ancora in corso, ma avremo presto delle novità, probabile te già domattina”, spiegano dalla questura.