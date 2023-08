Sant’Antioco – Colti in fragrante da barracelli e carabinieri mentre pasticciano i muri: writers denunciati per danneggiamento. Il sindaco Locci: “Sposiamo la street art ma non accettiamo pasticci nelle pareti con disegni e scritte anche politiche”. È andata male questa notte per alcuni graffittari che, come spesso accade nella cittadina del Sulcis Iglesiente, hanno deciso di dar sfogo alla propria arte repressa rappresentando su delle mura disegni e caratteri. Infatti sono stati sorpresi con la bomboletta in mano dalle guardie e dalle forze dell’ordine che hanno provveduto a formalizzare la denuncia per danneggiamento. Le pareti imbrattate sono state già ripulite, un intervento “realizzato in tempi celeri. Ci auguriamo che questa pratica cessi presto, anche perché, come detto, capita di essere beccati e poi denunciati per danneggiamento.

Forse meglio evitare, o no?

Colgo l’occasione – aggiunge Ignazio Locci – per fare un appello ai proprietari di abitazioni i cui muri, imbrattati, si affacciano su pubblica via affinché, se possono, provvedano a ripulirli”.