Tragedia a Baunei: si stacca un albero dal costone e la travolge, muore una ragazza 28enne

Tragedia poco fa alle Piscine di Venere, a Baunei: un albero si è all’improvviso staccato dalla parete rocciosa e ha travolto e schiacciato una donna, una 28enne di Nuoro. Inutili i tentativi di rianimarla: nonostante il tempestivo aiuto del 118 e dell’elisoccorso, per la ragazza non c’è stato niente da fare. La giovane secondo le prime testimonianze si trovava in un gommone preso in affitto con amici nella zona di Cala Gonone. E avrebbe fatto il bagno in un punto pericoloso, a rischio frane: ma questo sarà tutto da valutare nelle indagini. Il suo corpo è stato portato a Cala Gonone.