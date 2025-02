A Porto Pineddu la banda di Marevivo Sud Sardegna è entrata in azione per rendere decoro a quello spazio che richiama immagini e profumi che solo la natura riesce a realizzare: l’acqua candida, trasparente che caratterizza quell’angolo della costa del Sud Sardegna ammirato e invidiato da tanti e che, per colpa di “pochi” non viene risparmiato da rifiuti e immondizia varia. Ecco così che il team ambientale si è rimboccato le maniche e ieri ha dato prova, per l’ennesima volta, del contributo prezioso che mette a disposizione di tutti. 24 volontari di Marevivo e 5 ospiti hanno svolto un lavoro incredibile rimuovendo dalla spiaggia 35 buste strapiene di plastica: bidoni, microplastica di ogni colore e tantissimo polistirolo incastrato fra la vegetazione.

7 buste di vetro: bottiglie di birra di ogni colore. 7 buste di secco e tantissimi ingombranti tra cui: 1 neon, 1 remo, un lunghissimo tubo nero, le immancabili nasse dei pescatori, vari bidoni e una rete in metallo. “Ringraziamo il Comune di Sant’Anna Arresi per averci ospitato e per lo smaltimento dei rifiuti che avverrà domani. E ringraziamo ovviamente tutti i nostri volontari, che combattono ogni giorno per un futuro migliore per le future generazioni” spiega il team.

“La settimana prossima ci riposiamo ma vi aspettiamo l’8 marzo a Porto Botte e se davvero ami il mare, unisciti a noi, insieme possiamo fare la differenza” è l’invito di chi si prodiga per il mare sardo.