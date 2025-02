Un restauro architettonico per salvare l’antico monumento immerso nel verde del paesino del Medio Campidano: cara ai cittadini, la chiesa campestre racconta storia e cultura del luogo. Oggi è gravemente danneggiata, ma il Comune guidato da Maurizio Onnis, ha annunciato i lavori per tutelare il bene. “I lavori che dovranno essere svolti interessano varie parti della struttura causati da diversi problemi di tipo strutturale.

Il problema principale è dovuto da delle fessure nelle murature a causa dei sovraccarichi delle coperture che a loro volta sono causa di infiltrazioni e stanno degradando con muffe e umidità.

Infine, un altro problema da risolvere è quello legato al comfort degli ambienti, il surriscaldamento nei periodi estivi e di temperature rigide nel periodo invernale a causa della mancanza di un isolamento termico nella copertura.

In sintesi i lavori di riqualificazione riguarderanno la demolizione delle coperture e rifacimento dei tetti in legno; il consolidamento delle murature; la revisione delle finiture interne e di quelle esterne della facciata; la sostituzione dei corpi dell’impianto luci con dispositivi a LED e la sistemazione dell’area esterna” ha spiegato il Comune.