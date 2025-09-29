“L’acqua è un bene prezioso, non possiamo permetterci di perderla così”.

Impossibile contare tutte le perdite di acqua che ogni giorno vengono costantemente segnalate dai cittadini: bollenti i contatti di Abbanoa che spesso risponde che hanno già in carico la pendenza. Ma intanto, in attesa di ruspe e operai, l’acqua si disperde ovunque e, spesso, la pressione nelle case è al minimo se non a zero.

L’ultima, ma solo in ordine di grandezza, è quella a Is Pontis Paris: “Sgorga senza sosta un getto d’acqua potabile – spiega il consigliere Franco Camba – non si tratta di una semplice perdita, parliamo della condotta adduttrice che approvvigiona anche il Comune di Cagliari. Una rottura grave che continua a disperdere enormi quantità d’acqua, mentre i cittadini subiscono bollette salate”.

Un paradosso, insomma, l’ennesimo se si pensa a quanti comuni risentono della mancanza d’acqua e agli appelli lanciati dagli amministratori che invitano i cittadini a usare il bene prezioso con parsimonia e solo per le esigenze necessarie.

Intanto i cittadini continuano a segnalare e a evidenziare il triste fenomeno che, nonostante la cronica siccità, rappresenta una delle problematiche più gravi per tutta l’Isola.