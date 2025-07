Santa Margherita di Pula, sosta selvaggia dei camper: a pochi passi dalla spiaggia spuntano le case a quattro ruote che, sia di giorno che di notte, stazionano negli spazi pubblici. Una ambita porzione di territorio che tanto richiama i turisti non solo sardi bensì anche quelli provenienti da oltre mare e in tanti trascorrono le vacanze a bordo dei camper, molto in voga sopratutto in questi ultimi anni. Una situazione non ben vista da chi siede tra i banchi della minoranza che definisce “non più sopportabile”: richiesta, infatti, un’area servizio dedicata ai camperisti, una idea però che non ha al momento trovato accoglimento nemmeno nel Pul.

Disagi, insomma, “per assenza di servizi” che “si moltiplicano giorno dopo giorno”: oltre alla sosta selvaggia dei camper, per i consiglieri del gruppo politico SiAmo Pula anche la “pulizia e il decoro urbano lascia a desiderare e gli spettacoli di intrattenimento scarseggiano assai, eppure siamo in piena estate”.