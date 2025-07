Monserrato – Gatti pronto al trasloco, arrivano le ruspe per realizzare il McDonald: via dal terreno a ridosso della 554, saranno trasferiti in uno spazio pubblico protetto e videosorvegliato messo a disposizione dal Comune. La colonia felina, composta da circa 10 animali, ha ottenuto il pass dalla Asl che gli permetterà di vivere in luogo sicuro, al riparo dalle macchine.

Sono oramai imminenti i lavori nei terreni che si affacciano sulla statale per la realizzazione di un grande polo commerciale che conterà, oltre al fast food, un discount e un maxi centro per il bricolage. Limitrofi a questi terreni, da tempo ci sono dei gatti accuditi da alcuni volontari che dovranno essere portati via per evitare che ruspe e rumori li destabilizzino a tal punto da farli scappare, con il rischio di essere investiti dalle macchine in corsa. L’Amministrazione comunale ha preso subito in carico la questione trovando, a tempo di record, un terreno dove poter alloggiare i felini. Situato in una zona tranquilla della città, poche sono le macchine che transitano nella strada adiacente al terreno e i vicini di casa sono noti come persone affabili nei confronti degli animali. Non solo: la Asl ha effettuato un sopralluogo dichiarando idoneo il posto e ha messo in evidenza il pericolo che ora i gatti corrono poiché posizionati vicino alla statale.