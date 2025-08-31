Un episodio curioso, ma che ha fatto storcere il naso a più di un bagnante, quello avvenuto stamattina alla Comunione Perla Marina di Santa Margherita: alcuni turisti francesi hanno pensato bene di lasciare le loro biciclette direttamente sulla sabbia, come fosse un parcheggio. A raccontarlo è Toti, un frequentatore della spiaggia: “Erano due donne, un uomo e due ragazzini, turisti francesi che parlavano anche un po’ di italiano. Io gli ho spiegato che le nostre spiagge non sono dei parcheggi e che, fra l’altro, erano entrati in una comunione privata dove ci sono cartelli ben visibili che segnalano proprietà privata e divieto di parcheggio nei viali della comunione”. La risposta dei visitatori non ha convinto i presenti: “Hanno detto che non sapevano che non si potessero lasciare le bici in spiaggia né che fossero in una proprietà privata, e che tanto sarebbero andati via subito dopo aver fatto un bagno”. Così è stato: dopo una breve sosta, i turisti si sono rivestiti e hanno lasciato l’arenile. Ancora un episodio di “estate cafona” con visitatori che non rispettano le regole locali.