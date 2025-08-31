Il kebab riconquista Cagliari. Dopo il boom del 2011 e un periodo di stallo, la moda del panino farcito di carne speziata e salse piccanti è esplosa di nuovo a Cagliari e nell’hinterland, soprattutto tra i ragazzi che affollano i locali fino a tarda notte. Oggi si contano quasi trenta kebabbari, tra consumazione sul posto, delivery con Glovo e Deliveroo o semplici take away: un vero esercito di piatti etnici a portata di mano. In città e dintorni ci sono locali gestiti da comunità diverse: arabi soprattutto in piazza Yenne, turchi in via Pergolesi e in piazza Garibaldi, curdi in via Santa Margherita a due passi da Stampace, poi bengalesi, pachistani e indiani lungo viale Regina Margherita. L’offerta è vastissima e va ben oltre il classico panino: nessuno propone solo kebab. Patatine fritte, pollo arrosto, hamburger, ma anche specialità tipiche dei Paesi d’origine. Tra i più gettonati: Falafel: polpette fritte a base di ceci o fave, croccanti fuori e morbide dentro, servite in panino o piadina con verdure e salse. Palak paneer: piatto indiano vegetariano con spinaci cotti e speziati, accompagnati da cubetti di formaggio fresco (paneer).

Seekh kebab: spiedini di carne macinata (agnello o pollo) conditi con erbe e spezie, cotti alla brace. Riso biryani: riso basmati cucinato con zafferano, spezie, carne o verdure. Samosa: fagottini triangolari di pasta fritta, ripieni di patate, piselli e spezie. Borek: sfoglia sottile farcita con carne, formaggio o verdure, tipica della tradizione turca. E ancora il “Kadayif”: dolce turco a base di fili sottilissimi di pasta, ripieni di frutta secca e imbevuti di sciroppo. Insomma, un’offerta che spazia dai piatti vegetariani alle carni speziate, fino ai dolci orientali. Alcuni locali arrivano persino a servire la pizza, creando un mix tra fast food e cucina etnica. Il risultato? Una nuova ondata di kebabbari che, questa volta, vede protagonisti soprattutto gli arabi, con una crescita che sembra aver messo in secondo piano gli asiatici. Non solo giovani, anche i più grandi scelgono sempre più spesso questa formula veloce, economica e ricca di sapori. Una vera e propria invasione: a Cagliari e dintorni tutti matti per il kebab.