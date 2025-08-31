Et voila, Jerry Mina il combattente “spogliato” dal giocatore del Napoli: la foto diventa virale sui social. Anche ieri il difensore colombiano è stato tra i migliori, respingendo in area tantissimi palloni gettati in attacco. Per cercare di fermarlo gli uomini di Conte non hanno usato solo le buone maniere….giù i pantaloncini al povero gigante rossoblù, che comunque come sempre accetta i duelli e non si è preoccupato più di tanto. Peccato soltanto per la beffa finale al 94′, quel tiro in solitaria di Anguissa che ha permesso ai partenopei di conquistare i tre punti.