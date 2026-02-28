Manca pochissimo ormai alla finalissima della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera il super ospite sarà Andrea Bocelli, mentre ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

Ma chi vincerà? I nomi che circolano in queste ore combaciano con ciò che le classifiche delle scorse serate hanno in qualche modo indicato. Il duo Fedez-Masini ha messo d’accordo pubblico e critica, così come Arisa e Serena Brancale.

Ma la vera sorpresa di questo festival è Sal Da Vinci, che sta spopolando sui social con la sua “Per sempre sì”. Anche Mahmood e Alex Del Piero hanno imitato la coreografia del pezzo, già diventata virale. La standing ovation del pubblico dell’ Ariston e i vari endorsment da parte di vari vip e giornalisti stanno dando spazio al cantante partenopeo, che potrebbe giocarsi almeno il podio come fu 17 anni fa.

Ditotonellapiaga con la sua “Che fastidio!” domina anche in radio e farà sicuramente strada nei prossimi mesi.

La partita è ancora apertissima e, come ogni anno, sarà il pubblico da lunedì a decretare il successo o meno di tutti i brani in gara.