Levante è una delle protagoniste di questo Sanremo con il brano “Sei tu”. Canzone intensa e profonda sugli effetti dell’innamoramento composta dalla stessa cantautrice siciliana in un momento particolare della sua vita a cui tiene moltissimo. Ieri sera, durante la serata delle cover ha interpretato “I maschi” di Gianna Nannini con Gaia. Performance impeccabile culminata con un bacio fra le due artiste- per restare in tema amore. Un bacio che però non è stato ripreso dalla regia Rai. Suo social tutti hanno urlato alla censura, ma l’artista ha spiegato ciò che in realtà è avvenuto.

“Se proprio devo giustificarlo, è un bacio d’affetto. Se invece, da persone intelligenti, riteniamo che io non debba dire nulla su quel bacio, va bene così. Ci tengo a dire che non era programmato”, spiega la cantautrice in conferenza stampa.

“Il regista – spiega Levante- mi ha detto: ‘Mi è dispiaciuto non prendere quel bacio’. In realtà anche a me è dispiaciuto che non sia stato ripreso, però poi l’hanno pubblicato tutti”.

Niente censura quindi, come già l’artista aveva spiegato in diverse interviste di questa mattina. E come si è chiesta la stessa Levante: ma il problema non è forse il fatto che se ne parli?