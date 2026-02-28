Sarà Stefano De Martino a condurre il prossimo Festival di Sanremo.

L’annuncio è stato fatto in diretta dallo stesso Carlo Conti con un passaggio di consegne ufficiale durante la finalissima di questa sera. Il conduttore partenopeo avrà il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse.

“I vertici Rai mi hanno autorizzato ad annunciarlo non prima di questa sera, non troppo tardi”, aveva detto il conduttore toscano in conferenza stampa. È la prima volta nella storia del Festival che il conduttore dell’edizione successiva viene annunciato in diretta sul palco dell’Ariston.