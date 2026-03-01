“La violenza è in una cultura che per tanto tempo ha ignorato questo problema”.

Un momento di riflessione quello vissuto ieri all’Ariston, non solo l’attesa per il vincitore, bensì i nomi di oltre 300 donne ammazzate in questi ultimi anni da chi aveva promesso amore eterno. E tra questi anche quello di Francesca, brutalmente assassinata, quasi due anni fa, dal marito che ha confessato l’omicidio. Parole toccanti e commoventi, Giulio Cecchettin, commosso, ha ricordato che “la violenza inizia molto prima di quello che pensiamo, quando non educhiamo al rispetto, nel silenzio facciamo passare le battute sessiste.

Dobbiamo educare al rispetto, ad accettare il rifiuto”.