È tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo. Già nella conferenza di stampa di ieri l’emozione è stata palpabile, soprattutto nel ricordare Pippo Baudo, a cui Carlo Conti ha deciso di dedicare questa 76esima edizione della kermesse.
Come da tradizione, il conduttore e direttore artistico ha annunciato la scaletta di questa sera con l’ordine di uscita di tutti i 30 artisti in gara.
Questa sera voteranno Sala stampa, tv e web.
Gli ospiti invece saranno Olly, Tiziano Ferro, e Gianna Pratesi. Come già noto sul palco come co-conduttore Can Yaman, che incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi.
Ma la festa ci sarà anche sul palco Suzuki, dove si esibirà Gaia, mentre sul palco nave per tutte e 5 le serate vedremo Max Pezzali
Tutti gli artisti in gara
1. Ditonellapiaga
2. Michele Bravi
3. Sayf
4. Mara Sattei
5. Dargen D’Amico
6. Arisa
7. Luchè
8. Tommaso Paradiso
9. Elettra Lamborghini
10. Patty Pravo
11. Samurai Jay
12. Raf
13. J-Ax
14. Fulminacci
15. Levante
16. Fedez-Masini
17. Ermal Meta
18. Serena Brancale
19. Nayt
20. Malika Ayane
21. Eddie Brock
22. Sal Da Vinci
23. Enrico Nigiotti
24. Tredici Pietro
25. Bambole di Pezza
26. Chiello
27. Maria Antonietta e Colombre
28. Leo Gassmann
29. Francesco Renga
30. LDA – Aka7Even