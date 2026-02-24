È tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo. Già nella conferenza di stampa di ieri l’emozione è stata palpabile, soprattutto nel ricordare Pippo Baudo, a cui Carlo Conti ha deciso di dedicare questa 76esima edizione della kermesse.

Come da tradizione, il conduttore e direttore artistico ha annunciato la scaletta di questa sera con l’ordine di uscita di tutti i 30 artisti in gara.

Questa sera voteranno Sala stampa, tv e web.

Gli ospiti invece saranno Olly, Tiziano Ferro, e Gianna Pratesi. Come già noto sul palco come co-conduttore Can Yaman, che incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi.

Ma la festa ci sarà anche sul palco Suzuki, dove si esibirà Gaia, mentre sul palco nave per tutte e 5 le serate vedremo Max Pezzali

Tutti gli artisti in gara

1. Ditonellapiaga

2. Michele Bravi

3. Sayf

4. Mara Sattei

5. Dargen D’Amico

6. Arisa

7. Luchè

8. Tommaso Paradiso

9. Elettra Lamborghini

10. Patty Pravo

11. Samurai Jay

12. Raf

13. J-Ax

14. Fulminacci

15. Levante

16. Fedez-Masini

17. Ermal Meta

18. Serena Brancale

19. Nayt

20. Malika Ayane

21. Eddie Brock

22. Sal Da Vinci

23. Enrico Nigiotti

24. Tredici Pietro

25. Bambole di Pezza

26. Chiello

27. Maria Antonietta e Colombre

28. Leo Gassmann

29. Francesco Renga

30. LDA – Aka7Even