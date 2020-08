Sanluri, un paletto gli si conficca nella gamba mentre raccoglie pomodori: 30enne molto grave

Grave incidente sul lavoro nelle campagne di Sanluri, in località Bia Iglesias. Un trentenne di Samassi, impegnato nelle raccolta di pomodori, è rimasto gravemente ferito da un paletto che gli si è conficcato nella gamba, mentre stava utilizzando un macchinario agricolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sanluri e Serrenti, il 118 e il personale Assl e per la sicurezza sui luoghi di lavoro per le indagini del caso. L’uomo è stato trasportato in codice rosso a Cagliari con l’elisoccorso.