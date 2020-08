Ruba in un negozio di cosmetici a Cagliari: 35enne incastrato dalle telecamere

Incastrato dalle telecamere della videosorveglianza, denunciato un 35enne a Cagliari.

Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità diffusa in tutto il territorio della Provincia.

Ieri mattina un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in via dei Giudicati, ha notato un uomo ben noto alle Forze di Polizia che con passo spedito si stava dirigendo verso via Romagna, tenendo con sé una borsa a tracolla.

Conoscendo i precedenti specifici dell’uomo per furto e reati contro il patrimonio, gli Agenti hanno così deciso di fermarlo per un controllo, notando da subito un atteggiamento particolarmente nervoso.

Ad un primo controllo l’uomo è stato trovato in possesso di diversi prodotti cosmetici perfettamente sigillati e col tagliandino del prezzo ancora applicato, tutte occultate all’interno della borsa a tracolla. Il giovane, per cercare di sviare i sospetti dei poliziotti, ha dichiarato di averli acquistati al mercato rionale di Sant’Elia, per poi rivenderli al mercato di piazza Quirra. Dichiarazione non credibile in quanto l’uomo non aveva con sè alcun titolo che ne dimostrasse il reale acquisto.

Infatti, dopo una breve ricerca, gli operatori hanno individuato l’attività commerciale proprietaria di quei particolari prodotti. Contattata la responsabile del punto vendita, la quale all’inizio non si era minimamente accorta del furto avvenuto poco prima, e messa a conoscenza dei fatti, ha effettuato una breve ricerca all’interno del negozio notando in effetti che negli scaffali posizionati vicino alla porta di entrata e uscita mancavano alcuni prodotti della stessa marca di quelli trovati nella borsa dell’uomo. La definitiva conferma è arrivata con la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno immortalato chiaramente l’uomo mentre prelevava quattro prodotti per un ammontare di circa 160 euro.

Il giovane è stato così denunciato per furto aggravato.