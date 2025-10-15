Arrestato a Sanluri un 43enne agricoltore già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, che si trovava all’interno di un circolo privato del centro abitato, avrebbe rivolto minacce nei confronti di un conoscente, inducendo quest’ultimo a richiedere l’intervento di una pattuglia tramite il numero di emergenza 112. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma, ma l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol – come successivamente accertato dal personale sanitario del 118 –, ha reagito con atteggiamenti aggressivi e frasi minacciose rivolte anche nei confronti degli stessi carabinieri, ostacolando le operazioni di servizio e continuando a ripetere ai militari in divisa che “gliela avrebbe fatta pagare”.

Dopo essere stato immobilizzato e portato in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto.