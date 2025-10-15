Arrestato un giovane corriere di 24 anni, residente ad Assemini e già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento, hanno proceduto al fermo dell’auto condotta dal ragazzo per un controllo sulla circolazione stradale. Appena si è abbassato il finestrino, un profumo sospetto — tipico dell’odore riconducibile alla marijuana appena fumata — ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno subito ritenuto opportuno procedere a una perquisizione, sia personale che del veicolo. L’ispezione ha consentito di trovare alcune dosi di droga nella disponibilità del giovane.

Considerando che quanto trovato potesse rappresentare solo una minima parte dell’attività illecita, i militari hanno esteso i controlli all’abitazione del 24enne, trovando e sequestrando nel complesso 28,7 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, 5,5 grammi di hashish, strumenti idonei al taglio e al confezionamento, nonché una cospicua somma in contanti — superiore a 30.000 euro — la cui gran parte era custodita in confezioni sottovuoto e rotoli di banconote legate ed è stata ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Epilogo della vicenda è stato l’arresto del giovane che, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per questa mattina.