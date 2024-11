Sanluri, strisce pedonali illuminate a giorno per proteggere i pedoni

Sanluri – Strisce pedonali illuminate a giorno: si accendono i fari sopra gli attraversamenti pedonali per ridurre al minimo i pericoli per i pedoni. Novità nella città del Medio Campidano, una importante introduzione quella dell’illuminazione predisposta per le strisce bianche che vengono messe ancora più in evidenza durante le ore serali. A giorni verranno illuminate anche quelle nell’ingresso da Furtei.

Intanto proseguono i lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi dove ancora non ce n’erano e rifacimento degli asfalti delle vie dissestate. Con un intervento di 400 mila euro l’amministrazione comunale mette mano alla viabilità. I lavori per la realizzazione dei marciapiedi sono già iniziati, a breve anche quelli per l’asfalto delle strede. <<Continuiamo a investire sul nostro patrimonio urbano non solo in centro ma in tutto il perimetro cittadino – spiega il sindaco Alberto Urpi – Ci siamo concentrati su vie e strade che da tempo avevano bisogno di un intervento per permettere a pedoni e veicoli di transitare con maggior sicurezza. Oltre alla sicurezza, gli interventi rendono più ordinato e decoroso il nostro comune”.

Le strade interessate ai nuovi marciapiedi sono: a Sanluri Stato la Strada 5 nel tratto compreso tra la chiesa e i locali dell’ex istituto scolastico; alcuni tratti della zona artigianale in località Villasanta; alcuni tratti della zona artigianale in località Bia Casteddu.

Le vie interessate ai lavori di asfalto (in tutto o in parte) sono:

via San Rocco, via Parini, via Buonarroti, via Cima, via Modigliani, via Raffaello Sanzio, via Tiziano, via Manzoni, diversi tratti dell’ex SS 131 in particolare all’altezza delle rotatorie e del cimitero.

Zona Industriale Villasanta, via Manna Porcilis “incrocio Z.I. Su Titti”.

Con gli importi avanzati dal ribasso d’asta l’amministrazione sta valutando ulteriori lavori stradali come il completamento dei marciapiedi di viale Rinascita e la sistemazione di altre strade sconnesse.

L’impegno dell’amministrazione è di finanziare questi interventi e ripeterli annualmente in altre strade e vie che necessitano di manutenzione o nuovo asfalto.