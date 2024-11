Un ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale viene salvato da 3 ventenni: “L’altruismo dovrebbe essere una legge non scritta”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia miracolosa decisamente a lieto fine a Genova, fatta di coraggio e solidarietà. Sentimenti che hanno animato 3 giovanissimi amici: Lorenzo, Luca e Giuseppe, appena ventenni. I 3 giovani hanno aiutato un altro ragazzo che era rimasto vittima di un incidente stradale domenica sera e la sua auto, dopo essersi schiantata contro un muro, ha preso fuoco. Uno dei protagonisti, Lorenzo, ha raccontato questa esperienza a Fanpage:

“Eravamo tutti insieme a una festa tranquilla, la solita festa tra universitari. Ci stavamo divertendo e non abbiamo controllato l’ora, il tempo è passato e si sono fatte le 4. Alle 4.40 siamo usciti dalla casa della festa, era tardi e ho proposto ai miei amici di fermarsi da me. All’improvviso abbiamo sentito un fischio di gomme assurdo, fortissimo, e poi un boato, del tutto inaspettato.”

Attimi di paura che non hanno impedito ai tre giovanissimi di intervenire, salvando la vita a un altro ragazzo: “Abbiamo visto il fumo uscire dalla macchina, ho preso il telefono e ho chiamato i soccorsi. Non ho pensato nemmeno per un attimo, mi è venuto naturale. Il mio amico Giuseppe invece è partito verso la macchina, ha aperto la portiera e ha chiesto al ragazzo se stava bene. Se ci fossimo fermati a pensare, non so come sarebbe andata a finire.” Coraggio e decisione, quindi, che sono stati determinanti per il lieto fine di questa vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo estremamente diverso. Il giovane Lorenzo, che ha voluto condividere con la stampa e Fanpage questo episodio, lo ha ha fatto per un motivo preciso: “chiunque può essere un eroe facendo anche cose comuni. L’altruismo dovrebbe essere una legge universale non scritta”.