Sanluri Stato in festa per Santa Maria

Un calendario ricco di appuntamenti che, da due giorni, animano il centro abitato, oggi il gran finale, accolto come la rinascita del borgo che conta poche manciate di abitanti caratterizzati dal senso di comunità e spirito di unione per non far morire le tradizioni alle quali sono più legati. E tra queste c’è anche la festa in onore della Santa amata che, da venerdì, si svolge nuovamente nel territorio. Un duro lavoro di squadra messo in atto dal comitato che ha ringraziato pubblicamente “il parroco Don Mariano, il sindaco Alberto Urpi, l’assessora Pamela Tonin, tutta l’amministrazione comunale, la Pro Loco sanlurese e tutte quelle persone che in questi giorni si stanno prodigando per la migliore organizzazione dell’evento”. Per la ripartenza della storica Santa Maria di Sanluri Stato hanno collaborato anche i paesi vicini come Samassi e Sanluri e tanti gli sponsor che hanno contribuito per la festa. Eventi civili, in Piazza Giuseppe Demontis, come la proiezione del documentario dedicato a Sanluri Stato realizzato da Ivan Tonini e da Luca Meloni, il designer che ha spopolato rappresentando le “bidde” con l’IA. Oggi la solenne processione con i gruppi folk e alle 22 tutti in pista con dj Sandro Murru.