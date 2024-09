Pabillonis, le spose di Edoardo Melis conquistano l’Italia

Tra 11 creatori di moda ha vinto il ragazzo del Medio Campidano che ha incantato la giuria con i suoi abiti raffinati, eleganti e moderni. Modelle in passerella a Fiuggi dove qualche giorno fa hanno sfilato verso l’altare della grande moda: un concorso che da anni si è affermato tra i più ricercati e che mette in mostra la bellezza della donna, non il suo corpo. Sono vestite dai giovani stilisti emergenti, non in costume da bagno bensì pizzi, ricami e stoffe avvolgono le forme perfette, o imperfette, delle modelle che richiamano l’attenzione per la semplice naturalezza e non di certo per le canoniche misure standard dalle quali non si può trasgredire. La donna vista come una dea, insomma, non come un oggetto da esibire: un chiaro messaggio quello che si vuole lanciare, anche quello di incalzare la piaga della violenza di genere partendo dalla passerella. E le modelle vestite dalla stella della moda made Sardinia hanno catturato pubblico e giuria: “È con immensa commozione che vi comunico la mia partecipazione.

Sono incredulo di aver conquistato il primo posto in classifica su 11 stilisti, ottenendo il “Premio moda stilisti emergenti”

Sono grato di aver passato del tempo con delle persone fantastiche, gli stilisti con me in gara hanno presentato abiti meravigliosi.

Ho tanta stima di loro: il gruppo che si è creato è come una grande famiglia” ha comunicato Melis.

Un successo che precede quello di luglio, che lo ha visto coinvolto per la seconda volta al concorso nazionale di stilisti emergenti organizzato dal Centro Formazione Moda di Lucia Cappelli. “Tra tanta ansia e preoccupazione le aspettative non erano alte.

Il tema proposto quest’anno era “La rinascita della donna”.

Il mio obiettivo è stato quello di esaltare la donna e paragonarla alle rose, che con molte difficoltà date dall’inverno sbocciano in primavera.

In tal modo anche le donne riescono a rifiorire dopo aver affrontato ogni difficoltà che la vita pone.

Il terzo posto su un totale di 38 stilisti nella categoria del primo biennio mi ha gratificato per tutti i sacrifici compiuti”.