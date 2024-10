Sanluri, la polizia locale trasloca: venerdì l’inaugurazione della nuova sede

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La polizia locale trasloca: venerdì alle 11 l’inaugurazione della nuova sede situata in via Carlo Felice 302. La sede sarà dedicata al compianto Ignazio Porru prematuramente scomparso nel 2006, all’epoca Porru era comandante della polizia locale. Il Comando lascia gli uffici nel palazzo comunale per trasferirsi in una sede autonoma dotata ambienti più spaziosi e accoglienti e di spazi esterni per le auto di servizio.

Una innovazione per la città del Medio Campidano, centro che racchiude servizi e attività principali dedicati a tutto l’hinterland.