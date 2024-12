Sanluri, incentivare a investire nel centro storico per renderlo sempre più attrattivo e vitale: zero tasse per 5 anni

Una misura per contrastare la crisi e invogliare a investire nel cuore della città: l’importante iniziativa è stata approvata a sostegno delle imprese che vorranno alzare le serrande in una di quelle vie che raccontano la storia di un territorio nato e sviluppatosi attorno al castello di Eleonora d’Arborea. Una città va in controtendenza rispetto alla provincia del Medio Campidano, una tra le più povere e spopolate della Sardegna, e che l’amministrazione comunale vuole custodire come centro di riferimento e di ritrovo anche per le comunità limitrofe. Dopo il sostegno alle attività che si sono sviluppate nell’area periferica del Pip, dalle concessioni alle agevolazioni tributarie, arriva quello per il centro storico: “Chi aprirà un esercizio commerciale o artigianale, per 5 anni non pagherà la Tari e, se proprietario dell’ immobile, avrà anche detrazione Imu del 50%.

Questo vale (per 5 anni a partire da oggi) anche per chi ha già aperto la propria attività nel centro di antica formazione” ha comunicato Alberto Urpi.

Sanluri – Incentivare a investire nel centro storico per renderlo sempre più attrattivo e vitale: vantaggi per chi aprirà una attività commerciale, zero tasse per 5 anni, la delibera è stata approvata pochi giorni fa. Il sindaco Urpi: “Si parla tanto di azioni per rivitalizzare i centri storici e speriamo possa diventare una misura di livello Regionale”.