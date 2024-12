Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu Sant’Elena – Guasto elettrico durante la notte, elettrodomestici ko, compreso il sistema dell’impianto fotovoltaico: di mattina la via Barbagia è stata alimentata da un gruppo elettrogeno. La segnalazione giunge da un residente della via del quartiere Bellavista, “stanotte a partire dalle 22 sino alle 4:30 del mattino c’è stato un importante guasto che ha bruciato gran parte dei miei elettrodomestici”. Induzione, caldaia, lavatrice, cancello elettrico fuori uso, “ma ancor peggio è andata ad alcuni vicini a cui ha bruciato il sistema del fotovoltaico e gli impianti delle piscine e dei pozzi.

Stamane all’ingresso della via è presente un gruppo elettrogeno per alimentare la zona”. Un danno non indifferente, insomma, ora i cittadini provvederanno a muoversi “per richiedere un risarcimento danni vista l’importante entità”.