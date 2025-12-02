La città si prepara per accompagnare l’uomo, padre di un figlio, al suo ultimo viaggio: la sua prematura scomparsa ha destato profondo dolore in città. Serrenti era molto conosciuto e stimato ma la sua vita si è interrotta improvvisamente 4 giorni fa al km 15, verso Cagliari, proprio dove c’è lo svincolo che consente agli automobilisti di immettersi lungo la statale.

Tre i mezzi che si sono scontrati e altrettante persone coinvolte: due feriti trasportati in ospedale e Massimo Serrenti che, purtroppo è deceduto.

Chi ha percorso la statale nei momenti successivi all’impatto, racconta di una scena agghiacciante: i mezzi distrutti, uno completamente accartocciato e un telo bianco, a terra, l’ennesimo che mette in evidenza, ancora una volta, il pericolo che corre sulle strade dell’isola.

Serrenti lascia la famiglia e tanti amici che ora lo piangono e ricordano con dolore l’uomo che, in pochi istanti, ha perso la vita sull’asfalto freddo in una notte di fine novembre. Questo pomeriggio si svolgerà il rito funebre nella chiesa di San Lorenzo.