Castiadas piange la scomparsa troppo prematura di Michele Serrau, trovato senza vita a soli 42 anni sotto l’Asse Mediano di Cagliari qualche giorno fa.

“La scomparsa di Michele, avvenuta alcuni giorni fa, ha toccato profondamente la nostra comunità”, le parole del sindaco Eugenio Murgioni. “Era una persona umile, segnata da un’esistenza difficile, che portava con sé fragilità che spesso rimangono lontane dal nostro sguardo. La conferma della data dei funerali ci offre oggi un momento per ricordarlo e per unirci nel cordoglio.

Michele aveva trovato nei volontari dell’associazione Amici della Strada, della Caritas e nei servizi sociali un sostegno sincero e quotidiano. A loro va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale: il loro impegno rappresenta il volto più autentico della solidarietà e dell’umanità che contraddistinguono la nostra comunità.

La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale non lasciare indietro nessuno. Le fragilità non sono un fallimento personale, ma una responsabilità collettiva. Non esistono colpe da attribuire, ma esiste il dovere di continuare a costruire una comunità capace di ascolto e protezione.

In questo momento così doloroso, l’Amministrazione comunale sarà al fianco della famiglia in ogni modo necessario, con discrezione e rispetto.

Che Michele possa finalmente trovare la serenità che la vita non sempre gli ha concesso e possa riabbracciare il suo amato padre Cesare, cui era profondamente legato.

A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo le più sincere condoglianze alla mamma, ai fratelli, agli zii e ai familiari tutti, stringendoci a loro con affetto e partecipazione.

I funerali si terranno domani pomeriggio 3 dicembre alle ore 15 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in Olia Speciosa.”