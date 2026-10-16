Il Medio Campidano spalanca le porte a chi è alla ricerca di un lavoro: il 22 ottobre a Sanluri, al Polo culturale, ci sarà il Recruiting Day organizzato dall’ ASPAL del Medio Campidano, con 16 aziende e circa 50 opportunità di lavoro in diversi settori, turismo, ristorazione, commercio, edilizia e servizi.

L’obiettivo è far incontrare direttamente le aziende con chi cerca lavoro, per individuare le persone giuste per le posizioni disponibili.

“Mettere le persone al centro significa anche creare occasioni concrete di lavoro, favorendo l’incontro tra chi cerca un’opportunità e le imprese che hanno bisogno di nuove professionalità. È da qui che dobbiamo partire, con iniziative capaci di dare risposte concrete al territorio, obiettivo che mi sono posto come rappresentante del territorio in regione” spiega il sindaco Alberto Urpi.

Chi è interessato può candidarsi su aspal.news/annunci, inserendo Medio Campidano nel campo Profilo. “È importante farlo, se possibile, entro il 15 ottobre, così da consentire una migliore organizzazione dei colloqui. Si può comunque partecipare anche presentandosi il 22 ottobre con il curriculum cartaceo”.

Un’opportunità per giovani e over che sono alla ricerca di un impiego: la crisi imperversa e il miraggio di un’occupazione sembra quasi un obiettivo impossibile, ma mai perdere le speranze e la volontà di continuare a cercare un posto di lavoro soddisfacente. “Facciamo girare la notizia: più persone raggiungiamo, maggiori saranno le possibilità di creare opportunità concrete per chi cerca lavoro e per le aziende del territorio”.

INFORMAZIONI

Data: giovedì 22 ottobre 2026

Orario: dalle 10 alle 17

Luogo: Polo culturale Parco S’Arei, via degli Scolopi 17, Sanluri.

Per informazioni e candidature:

CPI di Sanluri: 070 7790 445 – [email protected]

CPI di San Gavino Monreale: 070 7790 470 – [email protected]