Sanluri, il medico va in pensione, 1200 cittadini rimarranno senza e il sindaco chiede alla Asl una risoluzione tempestiva della problematica: “Stiamo provvedendo” è la risposta, “si sapeva già da tempo” spiega Urpi. Anziani, malati cronici anche loro rimarranno senza medico di base a giugno: l’assenza di professionisti grava nella città del Medio Campidano, Vincenza Fenu infatti andrà in pensione e nell’ambito territoriale nessun medico ha disponibilità per accogliere assistiti anzi, la maggior parte, ha superato la soglia massima di pazienti. Per questo nei giorni scorsi il sindaco Alberto Urpi ha inviato una nota alla Commissaria della Asl del Medio Campidano la dottoressa Maria Francesca Ibba chiedendo con urgenza la procedura di sostituzione del medico in pensionamento.

“Si tratta di un problema urgente a giugno oltre un migliaio di sanluresi si troveranno senza il medico, molti di loro sono anziani o con patologie croniche. Hanno tentato anche di cambiare il medico ma non ce ne sono disponibili. Ho così inviato alla Asl una nota dove richiediamo un intervento rapido e risolutivo per i nostri cittadini, non possono restare senza assistenza sanitaria>.

La Asl ha risposto a stretto giro che sta “provvedendo ad intraprendere le azioni necessarie per risolvere la problematica” sollevata dal sindaco.

“Si sapeva da tempo del pensionamento della dottoressa Fenu – prosegue Urpi – ora mancano davvero pochi giorni e i suoi assistiti non sanno davvero cosa fare, non ci sono medici disponibili. In questi ultimi anni a Sanluri sono andati in pensione 5 medici di famiglia che sono stati sostituiti, ma solo dopo tanto tempo, da soli 3 medici. Un disagio che è stato già affrontato e che non vogliamo si ripeta. Siamo anche disponibili a collaborare con la Asl per facilitare l’arrivo del nuovo medico, la salute è il benessere dei nostri cittadini devono essere una priorità assoluta”.