Sanluri, il marito muore e lei cerca di farla finita: è gravissima

C’è un tragico retroscena legato alla morte di Marcello Lampis, il veterinario 50enne di Sanluri, malato terminale. L’uomo, da tempo a casa, è morto in tarda mattinata: la moglie, in preda alla disperazione, ha cercato di farla finita. Sono stati alcuni parenti a dare l’allarme, chiamando il 112, perchè da ore non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia. Nella loro abitazione di via Padre Colli sono arrivati i carabinieri della stazione cittadina, agli ordini del comandante Aldo Meluccio: l’uomo, privo di vita, era sul letto. La moglie, in uno stato di incoscienza, sul pavimento. Il medico intervenuto ha constatato il decesso dell’uomo, classificandola come naturale, legata al male contro il quale stava lottando da tempo. La moglie, con la quale si sono sposati appena un mese fa, è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale dopo aver ingerito dei medicinali. Stando a quanto trapela, avrebbe scritto una lettera nella quale spiegava il motivo del suo gesto.

La donna si trova nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di San Gavino. Le sue condizioni, stando a quanto si apprende, sono ancora gravissime. L’autorità giudiziaria è stata informata del decesso di Marcello Lampis: il corpo è già stato restituito ai familiari. Gli stessi che ora pregano che le condizioni della moglie possano migliorare.