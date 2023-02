Abusi su 11enne disabile in Sardegna, la bambina sarà sottoposta a perizia psichiatrica

E’ accusato di aver abusato di una undicenne, affetta da una forma di grave disabilità psichica, quando i genitori della piccola la affidavano a lui, loro vicino di casa, quando avevano necessità di uscire. Lui, 65 anni, continua a ribadire la sua innocenza e la totale estraneità ai fatti, come ha sempre fatto e come aveva ribadito in tribunale a Sassari durante la prima udienza del processo. Oggi il collegio dei giudici ha deciso che la minorenne sarà sottoposta a una perizia psichiatrica, accogliendo la richiesta che già in incidente probatorio era stata fatta dal legale della difesa, Sabrina Falchi, e a cui si era opposto il pubblico ministero Mario Leo e l’avvocato di parte civile Arianna Denule, che hanno sempre sostenuto la tesi della credibilità dei racconti della piccola. Che invece ora, su decisione dei giudici Giancosimo Mura, Monia Adami e Sara Pellici, sarà sottoposta ad accertamenti psichiatrici. I fatti sarebbero accaduto nel periodo fra il 2018 e il 2019.

Sarà ora un neuropsichiatra infantile a stabilire se quanto raccontato dalla piccola è attendibile.