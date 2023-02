Pugnalò alla schiena un sassarese dopo una serata: il trapper Elia 17Baby sarà processato in Sardegna

Sarà sottoposto a giudizio immediato il trapper romano Elia Di Genova, in arte Elia17Baby, che la notte del 14 agosto 2022 pugnalò alla schiena Fabio Piu, 35enne di Sassari, sulla spiaggia di Marinella, in Gallura, provocandogli gravissime ferite alla spina dorsale che ne hanno compromesso l’uso delle gambe. L’udienza è stata fissata per il 22 marzo nel tribunale di Tempio Pausania.

Tutto nacque da una lite furiosa fra due gruppi di ragazzi, un gruppo di romani e uno di sassaresi, dietro la struttura di un noto locale sulla spiaggia del golfo di Marinella, a due passi da Porto Rotondo, subito dopo la fine di una serata in musica alla quale stava partecipando Elia Di Genova con amici romani e Fabio Piu con il suo gruppo. Nonostante Di Genova non fosse direttamente coinvolto, a un certo punto stando ai testimoni si scagliò contro Piu, colpendolo con un coltello lanciato poi nella vegetazione vicina per darsi alla fuga. A salvare la vittima furono alcuni ragazzi presenti che, dopo aver capito la gravità della situazione, tamponarono la ferita riuscendo a limitare la perdita di sangue e salvandogli la vita, anche se la ferita ha compromesso in parte l’uso delle gambe.