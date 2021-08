Sanluri, il comune finanzia 12 patenti per mezzi pesanti: presto il bando

Sanluri – 12 patenti per mezzi pesanti offerte dal comune, un’opportunità per la formazione professionale in uno dei settori in cui il personale è maggiormente richiesto.

Da 10 settembre sarà possibile presentare la domanda, il bando sarà accessibile per un mese e mezzo. “Mi sono sempre posto il problema di come creare concrete occasioni di lavoro per i miei concittadini – spiega il sindaco Alberto Urpi – e sono venuto alla conclusione che l’unico modo era fare prima di tutto un piano di formazione, quindi uno studio preliminare del territorio, mappare le esigenze lavorative del sud Sardegna e della Sardegna intera per i prossimi 15 anni. Da lì, scegliere di volta in volta una formazione da fare riguardo gli argomenti che vengono fuori da questo studio. Abbiamo visto quali erano le esigenze più o meno del mercato con le figure professionali”.

Una delle categorie di professionisti che servono alla Sardegna è quello della distribuzione su mezzi pesanti: “Abbiamo scelto per questo il primo anno di finanziare la formazione per 12 patenti per mezzi pesanti. Il bando uscirà il 10 settembre e ci sarà la pubblicazione per un mese e mezzo, il comune spende 30 mila euro, più 10 per lo studio fatto inizialmente, per pagare la formazione, l’esame, il corso”. Tutto il percorso, quindi, per 12 persone che verranno selezionate in base all’età, reddito, tipologia di occupazione e disoccupazione.

“Siamo soddisfatti perché credo che sia uno dei pochi esempi di creazione di condizioni per creare posti di lavoro stabili”.