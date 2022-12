Sanluri, il CampuNou diventa un gioiellino: luci a led e nuova pista d’atletica

Sanluri – Pronto il nuovo complesso sportivo che è dotato di tutti i confort per atleti e giocatori: dall’illuminazione alla pista di atletica che ha una pavimentazione in gomma e un prato sintetico antiscivolo e protezioni nei pali delle porte. Il sindaco Alberto Urpi: “Un investimento di 200mila euro per i nostri giovani perché lo sport è vita, salute e motivo di socializzazione”. Bello ed efficiente: è così che si presenta dopo il restyling il nuovo “CampuNou”: “Abbiamo completato un lavoro molto articolato, abbiamo rifatto tutta l’illuminazione, rendendola a led, quindi molto più efficiente dal punto di vista energetico, abbassando di molto i consumi, ma migliorando le caratteristiche illuminotecniche. La spesa complessiva è di 70mila euro, compresi i quadri elettrici. Inoltre abbiamo rifatto completamente la tinteggiatura inclusi i corrimano, cambiato le reti, anche quelle del campo di calcetto, e attorno al campo sportivo di calcio abbiamo sostituito le corsie della pista di atletica, che erano in cemento, e le abbiamo trasformate con un materiale in gomma che ha sopra il prato sintetico, di colore azzurro, per evitare che i giocatori, che uscivano dal campo di gioco, scivolassero. Abbiamo fatto la manutenzione della tribuna in legno con vernici e impregnanti antipioggia e ignifughi e, adesso, metteremo in campo una serie di protezioni per i giocatori sia nei pali delle porte che nelle panchine dove stanno gli allenatori e giocatori”.

Il costo totale dei lavori è di 200mila euro: “È un impianto sportivo dove, comunque, c’è una massima affluenza ed è un investimento per i giovani affinché pratichino lo sport, perché lo sport è vita e salute e da modo di socializzare”.