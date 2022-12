Capoterra, svolta per la nuova Sulcitana: “I primi cavalcavia pronti all’apertura”

A Capoterra avanzano spediti i lavori sulla nuova Ss195: alcuni tratti potranno essere percorribili già da giovedì. A darne comunicazione è il sindaco Beniamino Garau che ha effettuato un sopralluogo questa settimana con l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Silvia Sorgia, “per verificare lo stato dell’arte dei lavori e delle opere”. Non solo: “Importanti novità riguardano i primi tratti dei cavalcavia di collegamento di Baccalamanza – Su spantu, via Dei Genovesi e strade limitrofe, località Santa Barbara – Fra Giuanni, i quali finalmente giovedì 22 dicembre 2022 saranno aperti al traffico veicolare. Capoterra può già intravedere le prime opere della Strada Sulcitana ma non solo, perché finalmente i cittadini potranno percorrere questi nuovi tratti che saranno fondamentali per raggiungere le zone che da tempo risultavano isolate o difficili da raggiungere”.

Una notizia tanto attesa soprattutto dai residenti della zona che, tra cantieri e mezzi pesanti sempre all’opera, hanno riscontrato numerosi disagi e difficoltà per quanto concerne la viabilità locale. Purtroppo si sono registrati anche diversi sinistri, alcuni mortali. Con il completamento dei lavori sarà garantita anche una maggiore sicurezza per gli automobilisti.