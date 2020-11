Sanluri, guerra alle seconde e terze case affittate in nero: scoperto il trucco di oltre 10mila euro

Nell’ambito dell’azione a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un privato cittadino proprietario di un immobile sito nel comune di Sanluri che ha concesso in locazione un appartamento.

L’attività ispettiva scaturisce dalla preliminare acquisizione di elementi informativi durante il quotidiano controllo del territorio, successivamente approfonditi mediante la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

In particolare, l’attenzione delle Fiamme Gialle è stata rivolta ai proprietari di seconde e terze case, le cui utenze domestiche risultano intestate a terzi e per le quali non risulta la registrazione di alcun regolare contratto di locazione.

Tale metodologia di ricerca è stata altresì implementata con riscontri effettuati sul posto, attraverso il metodo del “porta a porta”, andando a verificare la presenza effettiva di inquilini.

Al termine del controllo in questione è stata constata da parte del proprietario dell’immobile l’omessa registrazione del contratto di locazione – con conseguente evasione dell’imposta di registro pari a 262 euro – nonché l’omessa dichiarazione di canoni di locazione per un ammontare pari a 10.213 euro