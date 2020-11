Arbus, focolaio presso la Comunità Alloggio “Sacerdote Lampis”: dieci persine positive

Arbus, focolaio presso la Comunità Alloggio “Sacerdote Lampis”, 10 persone sono risultate positive. La situazione è costantemente monitorata dal sindaco Andrea Concas e dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ATS Regionale.

Dei trentadue tamponi effettuati tra ospiti ed operatori, 10 risultano positivi, 7 negativi ed i restanti sono in fase di processo. Tra i positivi, alcuni risultano essere sintomatici e sono ininterrottamente seguiti dal medico curante, nelle more dell’attivazione dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) dell’ASSL di Sanluri che garantisce l’assistenza sanitaria dei pazienti affetti da COVID-19.

“Sentiti i componenti del Comitato Operativo Comunale (COC) – comunica Concas – e con il coinvolgimento della ASSL di Sanluri e della Direzione Generale della Protezione Civile, provvederò all’emissione di apposita ordinanza per il contenimento del focolaio in questione”.

La situazione attuale vede tra i residenti del comune di Arbus 23 positivi, di cui 2 ricoverati in ospedale e 21 in isolamento domiciliare. I guariti attualmente sono 7.

“Mai come in questo momento, stante l’aumento dei casi di positività, vi esorto ad evitare gli assembramenti e contestualmente vi invito al rispetto delle regole di comportamento utili ed indispensabili per la sicurezza della nostra salute”.