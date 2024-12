Assemini nuovamente senza acqua, lavori nel territorio di Donori ma il sindaco apprende la notizia solo di pomeriggio e sbotta: ” A babbo mortu, per dirla in italiano ambasciator non porta pena”. Disagi, tanti, città a secco, “io invece la pena la porto comunque perché mi spiace averlo appreso soltanto adesso. Mi avrebbe fatto piacere avvisarvi per tempo” esprime ai cittadini Mario Puddu. Un guasto nella condotta, questa volta, e stop all’acqua: una situazione che ogni tanto si ripresenta e che costringe l’ente di gestione a sospendere l’erogazione del bene primario per metter mano dove c’è il guasto. Interessati sedici centri: erogazione garantita dalle scorte nei serbatoi a eccezione di Assemini dove si stanno verificando cali di pressione.

Ecco il comunicato: “Le squadre di Abbanoa stanno effettuando un importante intervento di manutenzione, in territorio di Donori, lungo l’acquedotto Campidano dove è stata individuata una dispersione nella condotta in uscita dal potabilizzatore: si sta procedendo con la sostituzionale di un organo idraulico di intercettazione sul ramo “Nuraminis-Villasor”.

I centri interessati sono Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serramanna, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa. In quasi tutti i centri l’erogazione all’utenza è garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali e dalle manovre in rete per una loro efficiente distribuzione. Ad Assemini i consumi elevati hanno già messo in sofferenza le scorte: per questo motivo si stanno già verificando cali di pressione e temporanee interruzioni. Le criticità saranno superate a seguito della chiusura dell’intervento.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare eventuali disservizi.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24”.