Sanluri, ai box di partenza i lavori per l’area camper

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un finanziamento regionale di 50 mila euro si aggiunge a circa 70 mila euro di fondi comunali per la realizzazione dell’area riservata ai camperisti, sempre più in maggior numero nell’Isola del sole, del mare e dei monumenti. Archeologia, le torri in pietra provenienti dal passato e che racchiudono ancora segreti e misteri non svelati, attirano chi ama viaggiare anche sulle quattro ruote attrezzate per vivere e dormire: un turismo che va ben oltre i mesi estivi e la dinamica di incentivarlo con delle aree attrezzate per i camper è stato motivo, da parte delle amministrazioni comunali, di fare richiesta di partecipazione al bando regionale. Sanluri è stato uno dei centri che ha ottenuto il finanziamento e la postazione scelta è quella del parco cittadino dove sono presenti numerose attrattive storiche e culturali oltre all’area cani. Non solo: ben raggiungibile dalle arterie principali, sul posto le risorse energetiche e idriche sono già presenti.

Un ulteriore slancio, quindi, per la città del Medio Campidano, che conferma la strategia di imporre Sanluri e, in termini più ampi, tutto il Campidano come meta turistica da far scoprire e conoscere ai vacanzieri. I lavori per la realizzazione dell’opera inizieranno a settembre.