Sanità, la svolta a Cagliari: riaperto il pronto soccorso del Santissima Trinità

Svolta sull’assistenza sanitaria per tutta l’area vasta di Cagliari. Da oggi riapre il pronto soccorso del Santissima Trinità. L’apertura garantirà il decongestionamento del Policlinico e del Brotzu che temevano, con l’arrivo dell’estate e dei turisti, carichi di lavoro massacranti. A Is Mirrionis l’emergenza non è finita, ma “siamo sulla buona strada”, spiega Sergio Marracini, direttore del Pou, “abbiamo un certo numero di positivi che arrivano e che necessitano di assistenza medico ospedaliera che continueranno ad arrivare. Così come i pazienti con patologie diverse che all’atto del tampone risultano positivi e che vanno trattati separatamente. E’ una situazione sulla quale dobbiamo lavorare. Occorre una attenzione maggiore, perché è una fase molto delicata quella che si sta affacciando da oggi al Santissima. L’esigenza di avere un pronto soccorso prima dell’estate era forte per tutta l’area di Cagliari e l’abbiamo fatto, abbiamo mantenuto l’impegno. Saremo ancora una volta all’altezza della situazione come abbiamo dimostrato in questi due anni e mezzo. Daremo ancora una volta un servizio all’altezza del nome che il Santissima ha portato a livello nazionale in tutti i tavoli e in tutti i congressi”.