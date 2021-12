Sangue sulle strade sarde, pauroso schianto sulla Statale 126: addio ad Antonello Corona

Un altro incidente mortale sulle strade della Sardegna, stavolta sulla Ss 126. A perdere la vita è stato un settantenne di San Giovanni Suergiu, Antonello Corona. L’uomo era al volante del suo furgone, un Fiat Doblò, quando per cause ancora da accertare si è scontrato con la Peugeot guidata da un uomo. Il furgone si è ribaltato più volte, Corona è praticamente morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, i soccorritori del 118 e i carabinieri di Carbonia per gli accertamenti e i rilievi di legge: il guidatore dell’auto è stato trasportato all’ospedale, fortunatamente non si trova in gravi condizioni.