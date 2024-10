Sangue sulle strade sarde, muoiono un 45enne di Carbonia e un carabiniere 55enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due incidenti mortali in poche ore insanguinano le strade della Sardegna. Il primo è avvenuto nella notte sulla Provinciale 78 a Perdaxius. A perdere la vita Nicola Fais, 45enne di Carbonia. Era in sella alla sua moto quando è andato a schiantarsi contro un guardrail, il suo corpo è stato avvistato da alcuni automobilisti dopo qualche ora. Sul posto sono piombati i carabinieri e il 118, ma per Fais non c’era purtroppo più niente da fare.

La seconda croce sulla Alghero-Olmedo, dove ha perso la vita Pietro Mastino, carabiniere di Olmedo ma in servizio nella città catalana.