Cagliari, auto si ribalta in viale Diaz: all’arrivo dei soccorsi l’autista non c’è più

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un incidente, brutto, in viale Diaz, molto probabilmente legato all’alta velocità, e un guidatore che non si trova. È successo nel cuore della notte a Cagliari, quando sono arrivati i pompieri e l’equipe medica di un’ambulanza del 118, però, non c’era nessuno, a parte un gruppetto di curiosi fermo a bordo strada. La macchina ha riportato grossi danni ed è stato necessario l’intervento del carroattrezzi. Una mano d’aiuto per risalire al proprietario potrà sicuramente arrivare dalla targa.