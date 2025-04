Sandro Mascia, il famoso barista- scrittore della Marina mette in vendita il suo storico bar. Sogna un futuro alla guida di un bed and breakfast per riposarsi un po’ di più e dedicarsi ai suoi libri. “Ho il diabete, sono stato operato a un occhio. Ho 60 anni, è arrivata l’ora di riposare un po’. Metto in vendita il bar compresa tutta la struttura fra i 370 e i 400 mila euro. La malamovida non c’entra nulla, quando bloccheranno i mini market che danno alcol ai minorenni il problema si risolverà. Allo stesso modo posso garantire che Via Roma sarà bellissima appena termineranno i lavori e questa zona si riprenderà alla grande. Certo, mi mancherà tantissimo il mio bar, con i ricordi di mia mamma e di mio fratello che purtroppo mi ha lasciato anche lui. Quindi tutto il peso è ricaduto su di me. Mi mancheranno i tanti amici che lo frequentano ogni giorno”. Insomma addio anche alle “cugurre”così come chiamava lui i suoi piccoli nemici che speravano che il bar fosse vuoto. Tante volte Sandro Mascia ha postato le foto del bar pieno dicendo proprio così: “Sconfitte le cugurre”. E si chiude così uno dei capitoli storici del commercio, se ne va un va un bar davvero leggendario alla Marina dove tanti si sono incontrati, conosciuti e perfino innamorati.