San Vito, abbattono eucaliptus dal terreno altrui per farne legna: denunciati due fratelli e la madre 80enne.

Ieri a San Vito i carabinieri della locale Stazione, a conclusione delle indagini intraprese dopo una querela presentata circa un mese fa da una coltivatrice 56enne del luogo, hanno denunciato per furto di legname in concorso, un 54enne e una 59enne, e anche la madre ottantenne dei due. Le indagini hanno consentito di stabilire che le persone denunciate si sono introdotte all’interno di un fondo agricolo in località Pirasteddu, dove hanno abbattuto alcuni alberi di eucaliptus per impossessarsi del legname senza il consenso della proprietaria. È stato impossibile recuperare la legna rubata.