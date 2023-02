Corsi di musica per entrare nella Banda Cittadina Santa Cecilia di Quartucciu

Con il nuovo anno sociale ripartono le iscrizioni per frequentare i corsi musicali patrocinati dalla Regione Sardegna L.r. 64/86 art 8, i corsi sono mirati all’incremento di musicisti alla banda musicale, che conta circa 30 musicisti diplomati al conservatorio, allievi e amanti della musica diretti dal maestro Alessio Meloni, diplomato in clarinetto, in direzione, e frequenta il corso di composizione presso il conservatorio di Cagliari. La banda nata il 1 gennaio 2019, per volontà di alcuni amici e presieduta dal presidente Sandro Murru, si è esibita in diverse località della Sardegna riscuotendo sempre ampi consensi. Oltre alle nostre esibizioni, la banda è conosciuta oltre tirreno, per le diverse composizioni da noi commissionate e suonate da diverse bande del continente e all’estero!

I corsi sono aperti a tutti e si svolgono in gruppo e/o individuale, presso la sede della banda sita a Quartucciu in via Quartu 108 ex scuola Dante, si inizia con la teoria, solfeggio e pratica, si studiano e gli strumenti ad ance (flauto, clarinetti e sax) ottoni, (trombe, corni, flicorni, tromboni e bassi), percussioni (batteria, timpani, tastiere ecc), per i più piccoli dai 3 ai 7 anni la propedeutica “giochiamo con la musica”, i corsi sono tenuti da insegnanti professionisti diplomati al conservatorio!

Per maggiori informazioni vi invitiamo a mandarci un messaggio su Wotzaap al numero 3884910903, oppure visitate la nuova pagina Facebook al seguente indirizzo “https://www.facebook.com/santaceciliaquartucciu.banda”, sito web bandasantaceciliaquartucciu.it oppure venite a trovarci in sede previo appuntamento.