Sanluri, scoperte 17 discariche abusive nella periferia della città

17 discariche abusive nella periferia della città: eternit e pneumatici, macerie e immondizia varia abbondano nelle località Su Comoni e Tuppa Iroxi. Il sindaco Urpi apre le casse comunali e dà il via alla bonifica dei siti.

Troppi i fondi utilizzati per ripulire l’ambiente dall’inciviltà di pochi, eppure è un intervento necessario al fine di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente contaminato. In seguito alle segnalazioni dei residenti e degli agricoltori, la polizia municipale in collaborazione con la compagnia barracellare hanno effettuato i sopralluoghi e individuato le discariche a cielo aperto. Cumuli di immondizia, anche altamente inquinante, deturpano assai i luoghi e impossibile è rimandare gli interventi: “Grazie anche a un contributo regionale abbiamo avviato i lavori di pulizia, da parte nostra c’è sempre il massimo impegno per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e il rispetto delle norme in materia” spiega Alberto Urpi.